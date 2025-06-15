Toyota и Harvia создали первую в мире водородную сауну

Компания Toyota совместно с финской фирмой Harvia создала первую в мире сауну с нагревателем, работающим на водороде. Презентация концепта состоится в Финляндии на ралли в конце июля.

В Toyota отметили, что проект помогает изучать новые способы использования водородной энергии. Нагреватель сауны производит только тепло и воду, не выделяя углекислый газ. Это делает технологию экологически чистой и соответствующей традиционной концепции сауны.

Финляндия выбрана для дебюта не случайно: в стране с населением 5,5 миллиона человек насчитывается около 3,3 миллиона саун.

Пока сауна остается экспериментальной, и о серийном производстве не сообщается.