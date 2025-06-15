Экспортные товары Туркменистана представят на выставке в Турции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил заместителю председателя Кабинета Министров Нокеру Атагулыеву обеспечить должную подготовку к выставке экспортных товаров Туркменистана в Турецкой Республике.

Как сообщает TDH, вице-премьер отчитался о ходе подготовительных мероприятий к предстоящей экспозиции. В рамках выставки планируется представить высококачественные конкурентоспособные товары туркменского производства, а также продемонстрировать новые направления экспортного потенциала страны и инвестиционные проекты.

В мероприятии примут участие представители отраслей, ориентированных на экспорт и привлечение инвестиций, а также члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Это должно способствовать расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и других сферах.

Глава государства подчеркнул важное значение масштабных международных мероприятий, организуемых туркменским государством за рубежом, для укрепления продуктивного взаимодействия с зарубежными партнерами.