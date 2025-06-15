Туркменистан оказал гумпомощь самолетам, изменившим курс из-за ситуации на Ближнем Востоке

Туркменистан незамедлительно обеспечил условия для беспрепятственного использования воздушного пространства всем самолетам иностранных авиакомпаний, которые вынуждены были изменить свои маршруты в связи со сложившейся в последние сутки ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Самолётам FlyDubai (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт), S7Airlines (РФ) и других авиакомпаний, на борту которых находились граждане стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Индии, России и ряда иных государств, была оперативно предоставлена возможность посадки в международном аэропорту города Ашхабада.

Все пассажиры были обеспечены трёхразовым горячим питанием и доступом к медицинскому обслуживанию.

Членам экипажа воздушных судов созданы условия для надлежащего отдыха в соответствии с нормами международной гражданской авиации.

Туркменистан, будучи приверженным принципам международной поддержки, а также исходя из своего статуса постоянного позитивного нейтралитета, в соответствии с Уставом ООН и общепризнанными нормами международного права осуществляет все необходимые действия, нацеленные на практическое осуществление высоких идеалов гуманизма и солидарности.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Туркменистана выразило обеспокоенность в связи с ракетными ударами Израиля по населённым пунктам и объектам в Иране.