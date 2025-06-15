Президент Туркменистана провел очередное заседание правительства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета Министров через цифровую систему, где были рассмотрены важные вопросы социально-экономического развития страны, сообщает TDH.

Основное внимание было уделено подготовке новых законопроектов, направленных на дальнейший рост национальной экономики и укрепление международных позиций государства.

В ходе заседания председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Д.Гулманова доложила о ходе работы над законодательными инициативами в различных сферах государственной жизни. Президент подчеркнул важность продолжения этой работы для обеспечения устойчивого развития страны.

Вице-премьеры и генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров представили отчеты о выполнении ранее данных поручений, текущих результатах работы и планах по развитию ключевых отраслей экономики, включая транспорт, коммуникации и международное сотрудничество.

Глава государства, заслушав доклады, дал конкретные указания по дальнейшему развитию различных секторов экономики, совершенствованию государственного управления и укреплению международных связей Туркменистана.

На заседании также были рассмотрены и другие важные вопросы государственного значения, по которым приняты соответствующие решения. Особое внимание было уделено реализации социально-экономических программ и подготовке к предстоящим международным мероприятиям с участием Туркменистана.