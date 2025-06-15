Нокергулы Атагулыев возглавит делегацию Туркменистана на ПМЭФ-2025

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, курирующий вопросы торговли, текстильной промышленности и частного сектора Нокергулы Атагулыев возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Соответствующее распоряжение подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает TDH.

«Распоряжением Президента Туркменистана туркменская делегация во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Н.Атагулыевым в период 17-21 июня 2025 года командируется в Российскую Федерацию для участия в Международном экономическом форуме», – говорится в документе.