На ашхабадской сцене состоится премьерный показ спектакля «Гурбанназар Эзизов»

Творческий коллектив Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули готовит к премьерному показу спектакль «Гурбанназар Эзизов», посвященный жизни и творчеству культового для туркменистанцев поэта.

Для многочисленных поклонников творчества поэта – это значимое событие, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Авторы пьесы — братья Хыдыр и Ильяс Амангельдыевы. Они жили по соседству с семьей Гурбанназара Эзизова, и старшая дочка поэта Язгуль долгое время считала их своими родственниками.

Режиссер Мекан Джумабаев выстроил весь сюжет пьесы на основе общеизвестного факта, что поэт предчувствовал свою раннюю гибель. Красной линией в спектакле проходит стихотворение «Ночной гость».

Спектакль начинается со сцены крупной ссоры между отцом и дедом–муллой, у которого в доме находились носилки для совершения обряда погребения. Отец поэта считал, что это неминуемо принесет им несчастье и однажды решил разрубить носилки на дрова. Но тут вмешался Гурбанназар, напомнив отцу, что носилки нужны людям. Этот эпизод из детства вспомнил поэт при встрече с ангелом смерти в последний миг жизни.

Перед зрителями пролетят сцены студенческой жизни поэта, призыв на службу в армию, женитьба, общение с дочерями — Язгуль, Арзыгуль, Шохрагуль и Огульабат. Также режиссер показывает дружбу поэта с Нуры Халмамедовым и начинающим тогда певцом Атагельды Гарягдыевым. В спектакле в исполнении артиста Байрамхана Гайирова в роли Атагельды Гарьягдыева звучит песня на слова Г.Эзизова и музыку Н.Халмамедова «Просторы Туркмении».

В спектакле нет диалогов, вместо них звучат стихи поэта и песни, исполняемые хором.

Старшая дочь поэта Язгуль Эзизова так комментирует свое впечатление от спектакля:

– До глубины души меня тронуло режиссерское решение в последней сцене. Душа папы уже вознеслась на небеса, но родился его сын Сердар, и папа весь в белом одеянии спустился на землю, чтобы прижать к груди своего наследника. В это момент звучит «Колыбельная», стихи к которой папа сочинил в надежде на рождение мальчика. Я не могла сдержаться от переполнивших меня чувств. От всей нашей семьи хочу выразить благодарность за спектакль, поставленный именно в этом году. В марте моему отцу исполнилось бы 85 лет, а в сентябре – 50 лет как его не стало. За эти годы произошли кардинальные преобразования в жизни нашей страны, но Гурбанназар Эзизов по-прежнему является кумиром для всех поколений туркменистанцев, любящих поэзию.