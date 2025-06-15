Исследование: Автомобили ярких цветов медленнее теряют в цене, но их сложнее продать

Автомобили ярких цветов — жёлтого, зелёного или оранжевого — обесцениваются медленнее, чем чёрные, белые или серые. Об этом пишет CarBuzz со ссылкой на исследование iSeeCars.

За три года жёлтые машины теряют в среднем 24% стоимости (13,6 тысячи долларов на рынке США), оранжевые — 24,4%, зелёные — 26,3%. Для сравнения, чёрные автомобили дешевеют на 31,9% (15,4 тысячи долларов), а белые — на 32,1% (15,5 тысячи долларов). Средний уровень обесценивания по рынку составляет 31%. Красные, коричневые и синие машины также теряют стоимость медленнее монохромных.

Аналитики объясняют это дефицитом автомобилей в сочных раскрасках: их выпускают меньше, чем чёрных, белых или серых. Спрос на такие машины выше среди определённой аудитории, это и поддерживает их цену на вторичном рынке. Однако покупателей ярких автомобилей меньше, и они часто ищут конкретные модели и комплектации. Из-за этого пристроить такие машины удается не так уж и быстро.

По данным производителя лакокрасочных материалов BASF, в 2024 году самыми популярными цветами на авторынке остались белый, чёрный и серый. Жёлтый цвет стал вдвое популярнее, но его доля не превышает 1,5%.