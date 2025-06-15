В рамках Недели культуры 22–27 июня в Туркменистане пройдут различные мероприятия

Туркменистан готовится к проведению с 22 по 27 июня Недели культуры по случаю Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

В этом году Неделя пройдет в Ахалском велаяте. Как доложила на заседании Правительства в пятницу вице-премьер Б.Сейидова, в рамках Недели предусматривается проведение мероприятий различного содержания.

В здании Белой юрты туркмен в долине «Nowruz ýaýlasy» состоится церемония открытия самой Недели. Далее будут проходить концерты, песенно-музыкальные выступления, конференции, выставки, творческие встречи, вечера поэзии, показ фильмов и спектаклей.

Премьера оперы «Шасенем-Гарыб» состоится в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

Кроме того, запланировано возложение цветов участников Недели культуры к памятнику великого поэта в столичном культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги».

В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Президент Туркменистана сделал акцент на важности проведения на высоком уровне Недели культуры, приуроченной ко Дню работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги. Как отмечалось, особое внимание следует уделить мероприятиям в честь Международного года мира и доверия, предусмотренным в рамках Недели культуры. В данной связи вице-премьеру было поручено надлежащим образом подготовиться к творческой акции в Ахалском велаяте, сообщает ТДХ.