В отделах министерства труда и соцзащиты Туркменистана создадут учебно-информационные центры

В отделах Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана в городе Ашхабаде и 6 этрапах велаятов будут созданы учебно-информационные центры. Создание центров предусматривается в рамках проекта, реализуемого ПРООН совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

Как доложил на заседании Правительства 13 июня вице-премьер Х.Гелдимырадов, проведение этой работы направлено на организацию профессиональных курсов для молодёжи и расширения её возможностей, а также на другие цели.

Далее, отчитавшись о предпринимаемых практических шагах в целях укрепления многоформатного взаимодействия с ООН и её специализированными структурами, вице-премьер предоставил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о создании учебно-информационных центров в рамках регионального проекта, реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Программой развития ООН, поручив вице-премьеру провести соответствующую работу, сообщает ТДХ.