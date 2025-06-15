В МИД Туркменистана прошла встреча Рашида Мередова с послом Ирана

Сегодня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Рашид Мередов подчеркнул, что Туркменистан обеспокоен напряженностью на Ближнем Востоке и, являясь постоянно нейтральным государством, руководствующимся принципами Устава ООН, выступает против применения силы для разрешения каких-либо вопросов.

В свою очередь, посол Ирана ознакомил туркменскую сторону с позицией Ирана относительно происходящих в последнее время событий в Ближневосточном регионе, особо отметив значимость использования дипломатических средств для урегулирования любых вопросов в соответствии с принципами Устава ООН и общепризнанными нормами международного права.

Али Моджтаба Рузбехани выразил глубокую признательность руководству Туркменистана за оказание всесторонней поддержки официальной делегации Ирана, возвращавшейся на Родину после визита в одну из соседних стран региона через территорию Туркменистана, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан оказал гумпомощь самолетам, изменившим курс из-за ситуации на Ближнем Востоке.