ЮНФПА в Туркменистане объявил конкурс «Семья начинается с желания и поддержки»

Представительство ЮНФПА в Туркменистане объявило конкурс акварельных работ на тему «Семья начинается с желания и поддержки».

Конкурс проводится в честь Всемирного дня народонаселения, отмечаемого 11 июля, и по случаю запуска Глобального Доклада Фонда ООН в области народонаселения (SWOP 25).

В конкурсе приглашаются принять участие художники в возрасте от 15 лет и старше. Каждый участник может представить одну оригинальную акварельную работу, соответствующую заявленной теме. На обратной стороне работы автору необходимо указать данные о себе: ФИО, дата рождения, контактный телефон, е-майл.

Рисунок должен показать, что возможность создание семьи зависит не только от личного стремления, но и от устранения барьеров. Художникам предлагается изобразить, как экономическая стабильность, доступность образовательных и детских учреждений, качественного здравоохранения, гендерное равенство помогают людям реализовать их семейные мечты. Творческая работа должна показать, как создание благоприятной среды влияет на выбор каждого человека в вопросах семьи, преодолевая препятствия.

Работы необходимо отправить до 30 июня: можно принести их лично или отправить по почте по адресу: проспект Арчабиль, 21, Ашхабад, Туркменистан, 744036 (Здание ООН в Ашхабаде).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +993 62 83 31 58.