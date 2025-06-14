Эксперт: электронные визы повысят рост турпотока в Туркменистан

Туркменистан внедряет систему электронных виз, что значительно упростит процедуру въезда в страну для иностранных граждан и будет способствовать росту туристического и делового потока в страну, заявил заместитель начальника учебного отдела Центрального аппарата Государственной миграционной службы Туркменистана Юсуп Одеев на международной конференции «Мир, устойчивое развитие и миграция», прошедшей в четверг в Ашхабаде.

По словам Одеева, в апреле текущего года был принят закон «О миграции», предусматривающий выдачу электронных виз. Новая система позволит иностранным гражданам подавать заявления, отслеживать статус и получать визы в онлайн-режиме без необходимости обращения в консульские учреждения.

«Оформление электронных виз станет важным шагом в упрощении визового режима и модернизации миграционной системы страны», – подчеркнул он.

Как отметил Одеев, внедрение цифровых решений направлено на повышение эффективности служебной деятельности и обеспечение высокого уровня удобства и прозрачности для граждан и иностранных гостей. Новый подход должен упростить административные процедуры и способствовать росту туристического и делового потока в страну.

Заместитель начальника учебного отдела также сообщил, что Туркменистан изучает возможности использования искусственного интеллекта и аналитических платформ нового поколения для дальнейшего совершенствования миграционной системы. По его словам, внедрение ИИ откроет широкие возможности для автоматического анализа миграционных потоков, распознавания лиц и биометрических данных, а также оценки рисков на основе больших массивов данных.

«Использование интеллектуальных алгоритмов может существенно повысить точность при проверке подлинности документов, оптимизировать маршруты обработки заявлений и усилить защиту от несанкционированных пересечений границ», – пояснил Одеев.

В международной конференции в гибридном формате приняли участие представители государственных структур, занимающихся вопросами миграции и миграционной политики, из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также были приглашены эксперты и представители международных организаций из стран с передовым опытом в регионе, включая Азербайджан, Иран, Россию и Турцию, сообщили в МИД Туркменистана.