Туркменские спортсмены завоевали 13 медалей в первый день турнира по джиу-джитсу в Риме

Спортсмены сборной Туркменистана завоевали 13 медалей в первый день соревнований турнира Mediterranean Open Grand Prix по джиу-джитсу в Риме. Об этом сообщила Федерация боевых искусств Туркменистана.

В активе туркменских атлетов пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.

Чемпионами турнира стали Рахмет Таганов (до 69 кг), Байрам Ровшенов (до 56 кг), Парахат Рахманов (до 62 кг), Бегли Сапаров (до 69 кг) и Айнур Куллыева (до 45 кг).

Серебряные медали завоевали Байрам Ровшенов (до 62 кг), Джелилмухаммет Ходжамырадов (до 94 кг), Рахмет Таганов (до 69 кг) и Хурма Абдыева (до 48 кг).

Бронзовыми призерами стали Айнур Куллыева (до 48 кг), Байрам Ровшенов (до 56 кг), Джелилмухаммет Ходжамырадов (до 94 кг) и Сурай Гокгаева (до 57 кг).

В турнире, который продлится до 15 июня, принимают участие более 760 спортсменов из 21 страны мира, а также атлеты, выступающие под флагом Международной федерации джиу-джитсу (JJIF). Соревнования проходят по четырем дисциплинам: джиу-джитсу, файтинг, шоу и дуо в различных возрастных категориях от юниоров до мастеров.

Сборную Туркменистана на турнире представляют 18 спортсменов. Подготовку национальной команды осуществляют тренеры Ильяс Ишангулыев и Рахат Курбанов под руководством Кемала Мередова.