Туркменистан обеспокоен эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке – МИД

Министерство иностранных дел Туркменистана выразило обеспокоенность в связи с ракетными ударами Израиля по населённым пунктам и объектам в Иране, сообщил МИД страны.

«В связи с ракетными ударами Израиля по населённым пунктам и объектам в Иране, совершёнными 13 июня 2025 года, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет нижеследующее. Туркменская сторона выражает обеспокоенность в связи с нынешней эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении.

Туркменистан как государство со статусом позитивного постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединённых Наций, не приемлет применение силы либо угрозы её применения в качестве способа решения политических и иных вопросов.

«Мы подчёркиваем необходимость использования широкого арсенала политико-дипломатических средств для урегулирования любых сложных ситуаций только мирными методами на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права», – добавили в ведомстве.