Туркменистан и Венесуэла провели политические консультации

Сегодня в Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Венесуэлы. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

Туркменскую сторону возглавила заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, венесуэльскую делегацию – заместитель министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Татьяна Пью Морена.

Встреча проходила в МИД Туркменистана.

В ходе переговоров стороны констатировали, что сотрудничество между Туркменистаном и Венесуэлой развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Отмечая значимость двусторонних контактов в рамках различных визитов и международных мероприятий, М.Бяшимова подчеркнула важность таких обсуждений для определения конкретных направлений сотрудничества.

Участники встречи высказали общее стремление к активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе в таких направлениях, как энергетика, нефтегазовая промышленность, «зелёные» технологии и сельское хозяйство.

Отдельное внимание уделено перспективам развития сотрудничества в области культуры и образования. Обсуждены возможные инициативы по обмену культурными программами, организации совместных образовательных проектов, направленных на укрепление культурно-гуманитарных связей.

Также были обсуждены организация и проведение мероприятий по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Венесуэлой.

Как отмечает источник, здесь же состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла.