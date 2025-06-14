Педагоги Балканабада обменялись опытом внедрения ИИ в образовательный процесс

В мероприятии приняли участие свыше ста педагогов средних школ западного региона страны, его организатором выступило министерством образования Туркменистана совместно с учебным центром Kämil Bilim.

Педагоги также обсудили современные подходы к преподаванию иностранных языков с применением цифровых технологий, методы оптимизации учебного времени и эффективного управления классом в условиях цифровизации образования.

В рамках выставочной экспозиции были продемонстрированы образцы робототехники, материалы по ментальной арифметике и инновационные учебные пособия для изучения иностранных языков. Программу дополнили концертные номера воспитанников учебного центра.

По словам организаторов, фестиваль стал важной платформой для распространения передового опыта в сфере образования.