Канадские палеонтологи открыли новый вид динозавра

Канадские ученые-палеонтологи сделали важное открытие, обнаружив новый вид динозавра. Открытие было сделано в результате изучения окаменелых костей, найденных в пустыне Гоби в Монголии. Новый вид получил название «Khankhuuluu mongoliensis». Об этом сообщает портал «Podrobno.uz» со ссылкой на телеканал ABC.

Этот крупный хищник жил около 80 миллионов лет назад и является родственником знаменитого тираннозавра. По словам исследователей, его длина составляла 4 метра, а вес достигал 770 килограммов.

Останки этого вида были обнаружены еще в 1970-х годах, однако тогда их отнесли к другому виду динозавров. Только в 2023 году современные методы научных исследований позволили установить, что останки принадлежат к совершенно новому виду динозавра.