Главы МИД Туркменистана и РФ обсудили предстоящие контакты

Подготовку к предстоящим совместным мероприятиям, как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел Туркменистана и России Рашид Мередов и Сергей Лавров. Об этом сообщило туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы стороны подчеркнув приверженность к развитию туркмено-российского взаимодействия, рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами по широкому спектру направлений, добавил МИД Туркменистана.

Как сообщил ранее посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин, официальный визит Лаврова в Туркменистан ожидается в конце июня текущего года.