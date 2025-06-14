В Туркменабаде запущена круглосуточная служба Onlaýn taksi – по номеру 0655

Жители Туркменабада получили доступ к действующей современной круглосуточной службе вызова такси Onlaýn taksi. Система работает по короткому номеру 0655 и внедрена ПО «Lebap awtoulag» совместно с ОАО «Awtomobil Ulag Hyzmaty».

Сервис представляет собой технологичный подход к городским перевозкам: заказать машину можно в любое время суток всего одним звонком. Пассажирам гарантированы качественные транспортные услуги по доступным тарифам, что делает поездки не только комфортными, но и экономичными.

Ключевая особенность Onlaýn taksi – автоматическая система уведомлений: клиент получает SMS с подтверждением заказа и временем прибытия автомобиля. Это упрощает планирование поездок и избавляет от необходимости ждать ответа оператора.

Запуск службы такси в Туркменабаде стал важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

Сервис Onlaýn taksi успешно функционирует и в Ашхабаде, где уже зарекомендовала себя как удобный и надежный способ передвижения по городу. Теперь он стал доступен и жителям Туркменабада.