В Посольстве Туркменистана в Малайзии прошла встреча с представителями местного бизнеса

В Посольстве Туркменистана в Малайзии прошла встреча с представителями Малазийского консорциума компаний среднего бизнеса.

Как сообщает МИД Туркменистана, во встрече приняли участие президент консорциума Мартин Анг, а также руководители и представители малазийских компаний, таких как Intelligent PIE Consulting Sdn Bhd, Marrybrown, Julie’s Manufacturing Sdn. Bhd, Mega Fortris Berhad, i-Chem Solution Sdn Bhd.

Встреча была направлена на поисках новых направлений и возможностей для развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Малазийские компании рассказали о своей деятельности и производимой продукции, выразив заинтересованность в налаживании связей с туркменскими предпринимателями и выходе на рынок Туркменистана.

В завершении встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего делового партнерства, отмечает источник.