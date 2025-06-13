Школьники из Туркменистана завоевали полный комплект наград на Международной олимпиаде XCEL

Школьники из Туркменистана завоевали полный комплект наград в различных научно-технических дисциплинах, продемонстрировав высокий уровень подготовки, на Международной олимпиаде XCEL, которая прошла 1-4 июня в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Инновационные проекты туркменских участников — представителей учебных центров ImdatBot и Туркмено-Индийского центра — признаны одними из лучших и награждены золотыми и серебряными медалями, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Помимо робототехники, туркменские школьники блестяще проявили себя в математике, где были завоёваны медали различного достоинства, и в когнитивных науках – относительно новом направлении, требующем глубокого понимания принципов работы человеческого мышления и искусственного интеллекта.

Также несколько туркменских участников были удостоены специальных наград за оригинальность подхода, техническое совершенство или потенциал для практического применения своих проектов.