Туркменистан укрепляет транспортные связи со странами СНГ в рамках коридора «Север-Юг»

Делегация агентства «Türkmendemirýollary» во главе с председателем Азатом Атамурадовым приняла участие в 82-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ, которое прошло 10-11 июня в Душанбе, сообщила пресс-служба туркменского железнодорожного ведомства.

Как сообщили в агентстве, в ходе мероприятия было отмечено снижение объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом на 3,8 процента, при этом грузооборот железнодорожного транспорта пяти государств, включая Туркменистан, показал рост.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы увеличения объемов грузооборота железнодорожного транспорта, проходящего через территории стран-участниц СНГ, создания благоприятных тарифных условий для увеличения транспортно-транзитного грузооборота и контейнерно-мультимодальных перевозок. Также обсуждались вопросы развития железнодорожной инфраструктуры и новых железнодорожных направлений, пограничных переходов, сокращения стоимости и времени перевозки грузов.

В ходе мероприятия состоялась двусторонняя встреча между руководством агентства «Türkmendemirýollary» и ОАО «РЖД». Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров отметил увеличение в 2,5 раза контейнерных перевозок из России через Туркменистан по транспортному коридору «Север-Юг», а также системную работу туркменских железнодорожников. Стороны обсудили вопросы активизации работы международных транспортных коридоров.

Кроме того, прошла трехсторонняя встреча руководителей железнодорожных ведомств Исламской Республики Иран, Туркменистана и Республики Узбекистан. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы увеличения объемов грузов, проходящих транзитом через Иран из Туркменистана в Узбекистан, обеспечения стабильных и безопасных грузовых перевозок, а также совместного проведения системных работ по увеличению количества контейнерных поездов.

Следующее заседание Совета по железнодорожному транспорту государств – участников СНГ состоится в ноябре 2025 года в Баку.

По итогам 82-го заседания был подписан соответствующий протокол.