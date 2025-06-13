Самолет Air India потерпел крушение вскоре после вылета из Ахмедабада

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI171 из индийского города Ахмедабад в Лондон (аэропорт Гатвик), потерпел крушение вскоре после взлета. По предварительным данным, на борту находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Лайнер упал в жилом квартале рядом с районом Меганинагар в штате Гуджарат. Над местом катастрофы виден густой столб дыма, сообщили очевидцы.

По информации телеканала NDTV, крушение произошло через несколько минут после вылета. Авиакомпания Air India подтвердила факт «инцидента» с самолетом в своем официальном аккаунте в соцсети X, отметив, что уточняет обстоятельства случившегося. Агентство ANI указывает, что общее число людей на борту составляло 242.

На месте работают службы экстренного реагирования. Данных о выживших или погибших на момент публикации пока нет. Власти и представители авиаперевозчика обещают предоставить подробности в ближайшее время.