Самолет Air India потерпел крушение вскоре после вылета из Ахмедабада

Самолет Air India потерпел крушение вскоре после вылета из Ахмедабада

Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI171 из индийского города Ахмедабад в Лондон (аэропорт Гатвик), потерпел крушение вскоре после взлета. По предварительным данным, на борту находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Лайнер упал в жилом квартале рядом с районом Меганинагар в штате Гуджарат. Над местом катастрофы виден густой столб дыма, сообщили очевидцы.

По информации телеканала NDTV, крушение произошло через несколько минут после вылета. Авиакомпания Air India подтвердила факт «инцидента» с самолетом в своем официальном аккаунте в соцсети X, отметив, что уточняет обстоятельства случившегося. Агентство ANI указывает, что общее число людей на борту составляло 242.

На месте работают службы экстренного реагирования. Данных о выживших или погибших на момент публикации пока нет. Власти и представители авиаперевозчика обещают предоставить подробности в ближайшее время.