Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Президенту Республики Индия Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с крушением пассажирского самолёта вблизи аэропорта города Ахмедабад, повлёкшим многочисленные человеческие жертвы и увечья, сообщает TDH.

От имени народа, а также от себя лично глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пассажирский лайнера Boeing 787 Dreamliner разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным газеты New Indian Express, жертвами катастрофы стали свыше 300 человек.