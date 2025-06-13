Посольство Японии в Ашхабаде передало в дар книги двум туркменским вузам

Посольство Японии в Ашхабаде передало в дар новые книги двум столичным вузам: Институту международных отношений МИД Туркменистана и Туркменскому государственному институту экономики и управления. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В частности, в ИМО МИД Туркменистана было передано 35 книг по широкому кругу направленности, включая дипломатию, политику, экономию и культуру. Из них много литературы японских и западных ученых.

Туркменскому государственному институту экономики и управления было вручено 17 книг по проведению исследований в области экономики, менеджмента и маркетинга, а также по изучению японского языка.

Книги предоставлены в рамках проекта READ JAPAN PROJECT. Вручал подарки лично посол Японии в Туркменистане Сасаки Хироси.