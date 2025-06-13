Международный аэропорт Ашхабада сообщил о запуске развлекательного ресурса для пассажиров

Международный аэропорт Ашхабада на своем сайте сообщил о запуске на территории аэропорта современной информационно-развлекательной платформы, доступной через внутреннюю сеть WiFi.

Теперь пассажирам главной воздушной гавани страны на мобильных устройствах, планшетах и ноутбуках доступен обширный каталог мультимедийного контента, включающий:

Художественные и документальные фильмы;

Музыкальные композиции различных жанров;

Электронные версии периодических изданий.

Внедрение современной мультимедийной системы в аэропорту является логическим продолжением успешно реализованного аналогичного проекта на бортах самолетов национального авиаперевозчика, что позволило обеспечить высокий уровень комфорта пассажиров во время международных рейсов.

Данный проект является неотъемлемой частью общегосударственной программы по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни, демонстрируя приверженность Туркменистана курсу на цифровую трансформацию.

В перспективе запланировано дальнейшее расширение функционала мультимедийной системы и регулярное обновление медиатеки, заверила пресс-служба аэропорта.