В Туркменистане подведены итоги конкурса научных работ среди молодежи

В Туркменистане названы победители конкурса научных работ среди молодежи, проведенного в 2025 году. Об этом сообщается в постановлении Президента Сердара Бердымухамедова, приуроченном ко Дню науки, передает TDH.

Конкурс был организован совместно Академией наук Туркменистана и Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули в рамках государственной программы по стимулированию талантливой молодежи к приоритетным и фундаментальным исследованиям в области науки, образования и новых технологий.

По итогам конкурса определены победители в трех категориях. Первое место заняли 25 участников, включая преподавателей ведущих вузов страны, научных сотрудников, специалистов государственных учреждений и студентов. Все лауреаты первого места награждены ноутбуками.

Второе место присуждено 36 участникам – преподавателям, научным работникам, государственным служащим и студентам различных учебных заведений. Победители второй категории получили в качестве приза компьютеры.

Третье место заняли 37 участников, среди которых преподаватели, научные сотрудники, специалисты, а также школьники и студенты. Им вручены телевизоры.

Среди награжденных – представители Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, а также других ведущих образовательных и научных учреждений страны.

Особо отмечается участие в конкурсе школьников выпускных классов, что свидетельствует о высоком уровне научного потенциала молодого поколения Туркменистана.

Финансирование наградного фонда осуществляется за счет средств Фонда Президента Туркменистана по поддержке молодых ученых.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением главы государства от 6 февраля 2015 года «О проведении конкурса научных работ среди молодежи Туркменистана» и направлен на формирование образованного молодого поколения с научными познаниями.