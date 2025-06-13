В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в эксплуатацию самый высокий железнодорожный мост в мире – Ченабский мост в горной долине Кашмира, сообщает телеканал CNN.

Мост через реку Ченаб строился в течение нескольких десятилетий. Высота арочной конструкции над уровнем реки составляет 359 м, что на 29 м превышает высоту Эйфелевой башни. Протяженность сооружения – 1315 м, стоимость строительства превысила $160 млн.

Ченабский мост является частью первой железнодорожной магистрали, соединяющей Кашмир с остальной территорией Индии.

В ходе рабочей поездки глава индийского правительства также открыл железнодорожную линию Удхампур – Сринагар – Барамулла, связывающую ключевые города региона с другими частями страны.