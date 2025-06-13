В Ашхабаде прошла конференция к 90-летию учёного-антрополога Оразмухаммета Бабакова

В Туркменском государственном институте культуры прошла конференция, посвященная 90-летию со дня рождения известного туркменского учёного-антрополога Оразмухаммета Бабакова.

Конференция была организована в преддверии Дня науки отделением реставрации культурного наследия и музейного дела вуза и Институтом истории и археологии Академии наук Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», спикеры отмечали, что О.Бабаков был не только учёным с большой буквы, но и человеком исключительных качеств: гуманистом, патриотом, воплощением подлинной человечности.

Ведущий научный сотрудник отдела археологии Института истории и археологии АНТ О.Сапармамедова продемонстрировала фотографии и рассказала о научных открытиях, а также высоком человеколюбии учёного.

Далее с докладом о роли Оразмухаммета Бабакова в полевой антропологии выступила Э.Мурадова, главный научный сотрудник Института истории и археологии, доктор исторических наук.

Большой интерес вызвали выступления научных сотрудников Института истории и археологии АНТ Ш.Аннатанганова, М.Бекджаевой, Н.Аманлыева, а также преподавателя Туркменского государственного института культуры О.Алланазаровой.

Оразмухаммет Бабаков родился в 1935 году в Тедженском этрапе Ахалского велаята в многодетной семье. Его профессиональный путь начался с медицины: сначала он работал хирургом в Туркменбашинском этрапе Балканского велаята. Спустя два года О.Бабаков принял решение углубить свои знания и поступил в аспирантуру в Москве, где проучился три года. Затем он поступил на работу в Академию наук Туркменистана, где успешно трудился до конца жизни. Оразмухаммет Бабаков скончался в возрасте 86 лет, оставив после себя значительное научное наследие, включая книги и сотни научных статей.