Авиапарк «Белавиа» пополнился самолетами Airbus А330-200

«Белавиа» ввела в коммерческую эксплуатацию три широкофюзеляжных воздушных судна Airbus A330-200, сообщила пресс-служба белорусской авиакомпании.

Как отметил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец, дальность полета A330-200 составляет 12 тыс. км против 6,57 тыс. км у эксплуатируемых ранее Boeing 737-8.

Новые лайнеры оснащены двигателями Rolls-Royce Trent 700, обеспечивающими высокую экономичность и низкий уровень шума. Максимальная пассажировместимость составляет 281 человек (18 мест бизнес-класса и 263 места эконом-класса), что значительно превышает возможности прежних воздушных судов флота.

Для освоения нового типа техники авиакомпания провела переподготовку специалистов авиационного отряда, службы бортпроводников и авиационно-технической базы в белорусских и зарубежных тренажерных центрах. Были выработаны новые алгоритмы технического обслуживания, регистрации пассажиров и наземного обслуживания.

Грузоподъемность A330-200 составляет 20 тонн против 3,5 тонн у Boeing 737-8, что расширит возможности авиакомпании в сфере грузовых перевозок, включая транспортировку крупногабаритных и температурочувствительных грузов.

До настоящего времени транспортная авиация Беларуси не располагала дальнемагистральными воздушными судами для выполнения пассажирских перевозок на большие расстояния.