ЮНИСЕФ в Туркменистане проводит тренинги по эффективной поддержке детей с аутизмом

В Ашхабаде с 10 по 14 июня проходит очередной этап тренингов на тему обеспечения эффективной поддержки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), предназначенный для профессиональных специалистов по уходу за детьми.

Тренинги организованы ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности и Министерством образования Туркменистана.

В рамках этой инициативы эксперты Санкт-Петербургского института раннего вмешательства проводят параллельные тренинги для специалистов пилотных детских садов №№ 14 и 160 и междисциплинарной команды специалистов отделения абилитации нового Оздоровительного реабилитационного центра.

Эта инициатива запущена в поддержку одному из самых важных компонентов подхода инклюзивного образования в Туркменистане, который предполагает предоставление непрерывных услуг для детей с инвалидностью.

Программа тренингов сфокусирована на своевременном выявлении различных расстройств аутистического спектра при помощи набора инструментов скрининга и дальнейшей разработки индивидуальных планов развития для детей с инвалидностью раннего возраста наряду с их индивидуальными образовательными планами. Важным является то, что данные дети посещают пилотные общеобразовательные сады, и обученные специалисты этих учреждений, совместно с командой Оздоровительного реабилитационного центра, обеспечивают непрерывную поддержку этих детей и их семей.

Такой партнерский подход ставит целью построение модели эффективной меж-секторальной услуги для детей с инвалидностью раннего возраста и их семей, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.