Туркменский вуз выпустил очередной номер электронного журнала «Вопросы филологии»

Недавно вышел в свет очередной номер научно-методического электронного журнала «Вопросы филологии», издаваемого Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

В журнальных статьях широко освещена масштабная деятельность, проводимая в стране по реформированию национальной системы образования, модернизации и совершенствованию методов обучения, широкому внедрению инновационных технологий в образовательную деятельность.

Свежий номер журнала ознакомит читателей с творчеством туркменского историка, писателя и ученого Халиля ибн Айбега Сафади, внесшего значительный вклад в развитие литературы в государстве Мамлюков, формой и содержанием его произведений, не утративших своего значения и по сей день.

Также в журнале рассматривается расширение использования цифровых систем в образовании Туркменистана, инициативы, реализуемые в этой области в связи с возрастающей потребностью в информационной безопасности.

Читателям будут интересны статья об уникальной роли имен собственных в классической литературе, методика изучении русских пословиц и поговорок, инновационные методы обучения пересказу в школе.

Со статьями журнала можно ознакомиться по ссылке.