Сборная Туркменистана по джиу-джитсу выступит на международном турнире в Риме

Национальная сборная Туркменистана по джиу-джитсу примет участие в международном турнире Mediterranean Open Grand Prix, который состоится в Риме (Италия) с 13 по 15 июня.

Туркменистан на соревнованиях представят 18 спортсменов в различных возрастных категориях – от юниоров до мастеров. Турнир включает четыре дисциплины: джиу-джитсу, файтинг, шоу и дуо.

В состав мужской команды вошли: Джелилмухаммет Ходжамырадов, Солтанмырат Нурыев, Алишер Джумамырадов, Байрам Ровшенов, Ислам Реджепов, Даянч Кулыев, Парахат Рахманов, Шихберды Рахманов, Ислам Овезов, Гудрат Эсенов, Бегли Сапаров, Аннагурт Аманмырадов, Рахмет Таганов, Бахтияр Мурадов и Эзиз Йоллыев.

Женскую сборную представят Айнур Куллыева, Хурма Абдыева и Сурай Гокгаева.

Подготовку команды осуществляют тренеры Ильяс Ишангулыев и Рахат Курбанов под руководством Кемала Мередова.

Mediterranean Open Grand Prix является одним из престижных международных турниров по джиу-джитсу, привлекающим сильнейших спортсменов из различных стран мира.