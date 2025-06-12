Очередную свою победу туркменские газовики посвятили Дню науки

В Туркменистане в настоящее время идет поиск запасов бессернистого природного газа в Заунгузских Каракумах, что имеет большое значение для развития газовой отрасли страны.

Примером тому являются открытые на этих территориях в последние годы месторождений Агаргуйы, Таджибай, Тачмурадов, Хазарлы и Северный Газлыдепе, сообщает электронная газета «Нефть-Газ».

Однако имеются структуры, разработка которых приостановлена ​​из-за отсутствия добычи по последующим скважинам. Одним из таких месторождений является Северный Газлыдепе, на территории которого в 2008-2011 годах были пробурены разведочные скважины № 1 и № 2.

Из разведочной скважины № 1 получены промышленно значимые притоки газа, а результаты по 2-й разведочной скважине были не такие впечатляющие.

В этой связи специалисты отдела геофизики НИИ природного газа провели изучение с использованием современного программного обеспечения, и построили структурные карты по всем слоям, а также сравнительные диаграммы и геологические разрезы по скважинам 1 и 2.

В результате было предложено пробурить 3-ю контрольную скважину, при этом было точно определено место ее установки. Результат превзошел все ожидания газовиков, поскольку с этой скважины были получены высокодебитные притоки газа и конденсата без содержания серы.

Свою победу специалисты посвятили Дню науки и 30-летию нейтралитета Туркменистана.