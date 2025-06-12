На участке дороги Ашхабад – Гёкдепе с 12 июня временно ограничивается движение транспорта

С 12 июня на автомобильной дороге на участке Ашхабад – Гёкдепе вводятся временные ограничения движения транспорта в связи с необходимостью проведения строительно-монтажных работ, сообщила газета «Туркменистан».

Временные ограничения движения вводятся для проведения работ по дальнейшему благоустройству архитектурно-градостроительного облика города Аркадаг, обновлению дорожного покрытия и созданию комфортных современных условий для граждан и пассажиров, пишет газета.

«В целях дальнейшего украшения архитектурно-градостроительного облика города Аркадаг, обновления дорожного покрытия, создания удобных современных условий для граждан и пассажиров возникла необходимость проведения строительно-монтажных работ на автомобильной дороге на участке Ашхабад — Гёкдепе. Сообщаем, что с 12 июня 2025 года до завершения строительно-монтажных работ на указанной дороге временно ограничивается движение транспорта», – говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что реконструкция дорожного покрытия обеспечит всесторонние удобства для пассажиров.