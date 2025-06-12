Лукашенко грозит прекратить финансирование «Беларусьфильма» из-за неэффективной работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на киностудию «Беларусьфильм» выразил резкое недовольство ее работой, заявив о нецелесообразности дальнейшего государственного финансирования. Его жесткие заявления прозвучали на фоне отсутствия заметных успехов национального кинематографа в последние годы.

«Состояние дел на киностудии и в отрасли в целом крайне неудовлетворительное. Государством созданы условия, но отдача пока ниже нуля. Минусовая!», — заявил Лукашенко, отметив, что для большинства зрителей белорусское кино ассоциируется лишь с фильмами «Август 44-го» и «Брестская крепость».

Президент подчеркнул, что студия окончательно потеряла семейную и детскую аудиторию, а попытки организовать показы для трудовых коллективов не принесли желаемого результата. «Пусть производят, продают и живут. Нет — до свидания. Сколько можно помогать? Они же фактически висят на плечах государства», — заявил он, поставив под сомнение необходимость дальнейшей финансовой поддержки.

Эти заявления могут стать поворотным моментом для «Беларусьфильма», которому теперь придется либо кардинально пересмотреть свою стратегию, либо искать альтернативные источники финансирования. В ближайшее время ожидается реакция руководства киностудии и творческого сообщества на столь резкую критику со стороны главы государства.