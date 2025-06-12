В Туркменистане разработана инновация для совершенствования буровых работ

В Туркменистане разработано инновационное гидравлическое устройство для вытеснения воздуха из полостей бурильных труб. Об этом сообщает электронная газета «Нефть и газ».

Разработка принадлежит преподавателям Международного университета нефти и газа имени Ягшигелди Какаева — доктору технических наук Арслану Гельдымурадову, старшему преподавателю Доврану Эсенову, старшему преподавателю Реджепгулы Гулмаммедову и преподавателю Махмуту Хайдарову.

Устройству выдан ограниченный патент № 956 Государственной службы по интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана.

В целях внедрения данного оборудования в производство проведены его испытания на газовом месторождении «Галкыныш» на скважинах №№ 261, 263, 231 и 264 на глубинах 1600, 2350, 3496 и 4190 метров соответственно. В результате испытаний установлено, что используя новую разработку на скважинах можно предотвратить препятствия, возникающие из-за изменения давления на забое скважины в процессе бурения.