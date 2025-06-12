В Туркменистане прошла STEM олимпиада для студентов

В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте состоялся инновационный образовательный конкурс «STEM олимпиада» с сопутствующей выставкой. Мероприятие прошло 4 июня среди студентов высших и средних профессиональных учебных заведений страны.

Олимпиада была организована в рамках реализации государственной программы по модернизации образовательной системы и развитию цифрового образования в Туркменистане. Конкурс направлен на выявление талантливой молодежи с высоким научным потенциалем и способностями в области инновационных технологий.

Мероприятие проводилось согласно «Дорожной карте поэтапного внедрения методики обучения STEM в высших учебных заведениях инженерного направления на 2025 год», утвержденной Министерством образования в декабре 2024 года.

По итогам конкурса жюри определило команды-победители. Лучшие участники были награждены дипломами первой, второй и третьей степени, а также памятными подарками от учебного заведения.