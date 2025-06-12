В Туркменистане проходит семинар ФАО по показателям Целей устойчивого развития

С 10 по 13 июня в здании Государственного комитета Туркменистана по статистике проходит онлайн-семинар по показателям Целей устойчивого развития (ЦУР), организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) совместно с Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

Мероприятие направлено на укрепление статистического потенциала ключевых министерств и ведомств Туркменистана в рамках реализации Дорожной карты по усилению мониторинга и отчётности по достижению ЦУР на 2025–2027 годы. В рамках семинара рассматриваются международные методологии, подходы к сбору, обработке и анализу данных, а также вопросы гармонизации национальной статистики с глобальными индикаторами ЦУР.

В семинаре принимают участие представители Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана, Государственного комитета по статистике, Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов и экономики, Государственного комитета водного хозяйства и других профильных учреждений.

Участник семинара Арслан Солтанмырадов, начальник отдела международных и научных связей Государственной ветеринарной службы при МСХ Туркменистана отметил важность точной и своевременной статистической отчётности, которая имеет большое значение для реализации как национальных стратегий, так и международных обязательств в области ЦУР.

Проведение подобных мероприятий способствует укреплению межведомственного взаимодействия, повышению качества статистических данных и продвижению принципов устойчивого развития, отражающих приверженность Туркменистана целям, обозначенным в глобальной Повестке дня ООН до 2030 года.