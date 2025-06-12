В Ашхабаде стартовали модные показы TurkmenTextile Expo-2025

В рамках TurkmenTextile Expo-2025, которая открылась сегодня в Ашхабаде, стартовали модные показы.

В течение сегодняшнего дня зрители увидят коллекции одежды от туркменских брендов, а также работы зарубежных кутюрье из Франции, Италии, Казахстана, Сингапура, Великобритании, Индии, Узбекистана, Нидерландов.

Открыл программу туркменский бренд Miras, представляющий Ашхабадский дом моделей. Бренд показал национальные модели платьев и костюмов для взрослых и детей.

Далее программу продолжает Mad Mood Milano с яркими вечерними образами, навеянными восточной темой.

Казахстанский бренд Aspar предложил зрителям образы, созданные на стыке культур Востока и Европы.

Дизайнер Говхер Пиркулиева-Гувернэ (Франция) по-новому осмыслила туркменский национальный костюм, подчеркнув его органичность и динамику.

Эстафету модного показа подхватывает Хайден Нг, показав сочетание классических линий с леопардовым принтом.

Узбекский бренд Silk Vats, представляющий костюмы из натурального шёлка, обыграл восточные мотивы и современные веяния моды.

Показы продолжатся в течение дня.