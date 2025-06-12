В Ашхабаде стартовали модные показы TurkmenTextile Expo-2025
В рамках TurkmenTextile Expo-2025, которая открылась сегодня в Ашхабаде, стартовали модные показы.
В течение сегодняшнего дня зрители увидят коллекции одежды от туркменских брендов, а также работы зарубежных кутюрье из Франции, Италии, Казахстана, Сингапура, Великобритании, Индии, Узбекистана, Нидерландов.
Открыл программу туркменский бренд Miras, представляющий Ашхабадский дом моделей. Бренд показал национальные модели платьев и костюмов для взрослых и детей.
Далее программу продолжает Mad Mood Milano с яркими вечерними образами, навеянными восточной темой.
Казахстанский бренд Aspar предложил зрителям образы, созданные на стыке культур Востока и Европы.
Дизайнер Говхер Пиркулиева-Гувернэ (Франция) по-новому осмыслила туркменский национальный костюм, подчеркнув его органичность и динамику.
Эстафету модного показа подхватывает Хайден Нг, показав сочетание классических линий с леопардовым принтом.
Узбекский бренд Silk Vats, представляющий костюмы из натурального шёлка, обыграл восточные мотивы и современные веяния моды.
Показы продолжатся в течение дня.