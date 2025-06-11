17-летний Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира

Игрок «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль признан самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt.

Рыночная стоимость 17-летнего испанского вингера составляет €200 млн. В топ-5 также вошли полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем (€180 млн), нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (€180 млн), форварды «Реала» Килиан Мбаппе (€180 млн) и Винисиус (€170 млн).

Ламин Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». В текущем сезоне вместе с командой он выиграл Ла Лигу, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании. За сезон юный талант провел 55 матчей за «Барселону», забив 18 голов и отдав 25 результативных передач.

В составе национальной сборной Испании Ямаль стал чемпионом Европы в 2024 году, получив награду лучшего молодого игрока турнира. За сборную он провел 21 матч, забил 6 мячей и сделал 9 голевых передач.

В октябре 2024 года футболист был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в ноябре получил престижную награду Golden Boy как лучший футболист Европы в возрасте до 21 года.

Из туркменских футболистов самыми дорогими являются полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Теймур Чарыев (300 тысяч евро), вингер гонконгского «Китчи» Руслан Мингазов (200 тысяч евро), защитник «Аркадага» Мекан Сапаров (200 тысяч евро) и нападающий «Аркадага» Алтымурад Аннадурдыев (200 тысяч евро).