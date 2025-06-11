Титов и Чарыев выйдут в стартовом составе сборной Туркменистана на матч с Таиландом

Форвард кыргызского клуба «Узген» Михаил Титов и полузащитник белорусского «Торпедо-БелАЗ» Теймур Чарыев включены в стартовый состав сборной Туркменистана на матч отборочного турнира Кубка Азии-2027 против команды Таиланда.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Ашхабад». Начало игры – 20:00 по местному времени. Вход на матч свободный для всех желающих.

Матч будет обслуживать судейская бригада из Бахрейна. Главным арбитром назначен Исмаил Хабиб Али. Его помощниками выступят соотечественники Фейсал Алави Сайед и Салах Абдулазиз Джанахи. Резервный арбитр – Мохамед Халед Таррар.

Полностью состав сборной Туркменистана выглядит следующим образом: вратарь: Расул Чарыев, защитники: Гуйчмурат Аннагулыев, Мекан Сапаров (капитан), Абды Бяшимов, Ибрагим Маммедов, полузащитники: Теймур Чарыев, Мирза Бекназаров, Ихлас Сапармаммедов, нападающие: Михаил Титов, Рахман Мыратбердыев, Шаназар Тиркишов.

Сборная Туркменистана проведет матч в зеленой игровой форме, команда Таиланда – в белой.

Запасные: вратари: Рустем Ахаллыев, Какагельды Бердыев, защитники: Зафар Бабаджанов, Арзувгулы Сапаргулыев, полузащитники: Вельмырат Баллаков, Ахмет Атаев, Язгылыч Гурбанов, нападающие: Мейлис Диниев, Эльман Тагаев, Алтымурад Аннадурдыев, Дидар Дурдыев, Даянч Мередов.