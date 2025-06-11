Тематическая выставка Государственного музея Туркменистана посвящена Дню науки

В Государственном музее Государственного культурного центра открылась тематическая выставка, посвященная Дню науки, отмечаемому в Туркменистане 12 июня.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», экспонаты представлены в формате документальной фотоинформации, а также здесь можно увидеть редкие артефакты из археологических и геологических экспедиций на территории Туркменистана.

На выставке можно ознакомиться с образцами полезных ископаемых, окаменевшими останками древних животных.

Из археологических находок особое внимание привлекает золотая голова быка, обнаруженная при раскопках Алтын-депе в 1972 году.

На выставке также представлены портреты видных туркменских ученых, внесших ощутимый вклад в развитие науки в стране, отмечает источник.