Сборная Туркменистана победила Таиланд в отборе на Кубок Азии

Сборная Туркменистана по футболу со счетом 3:1 одержала победу над командой Таиланда в матче квалификации на Кубок Азии 2027 года.

Встреча прошла во вторник на стадионе «Ашхабад». В составе сборной Туркменистана отличились Михаил Титов (1-я минута), Ихлас Сапармаммедов (37-я) и Мекан Сапаров (66-я). У гостей гол забил Супачаи Чаидед (35).

После этой победы Туркменистан набрал 6 очков и стал единоличным лидером группы D. У Таиланда и Шри-Ланки по 3 очка. Замыкает таблицу команда Китайского Тайбэя (0 очков).