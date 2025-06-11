Сборная Туркменистана ведет в счете после первого тайма матча против Таиланда

Сборная Туркменистана по футболу ведет в счете в матче отбора на Кубок Азии-2027 с командой Таиланда после первого тайма.

Встреча проходит во вторник на стадионе «Ашхабад». Хозяева поля ведут со счетом 2:1.

В составе сборной Туркменистана отличились Михаил Титов (1-я минута) и Ихлас Сапармаммедов (37-я). У гостей гол забил Супачаи Чаидед (35).

Стоит отметить, что нападающий кыргызского «Узгена» Титов забил возможно один из самых быстрых голов в истории сборной Туркменистана – на 36-й секунде.