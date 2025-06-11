Делегация Туркменистана провела ряд двусторонних встреч в Женеве

В рамках участия в 113-й сессии Международной конференции труда в Женеве делегация Туркменистана провела двусторонние встречи с Международной организацией работодателей (IOE) и Международной конфедерацией профсоюзов (ITUC). Об этом сообщает Постоянное представительство Туркменистана при ООН в Женеве.

Министр труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухамметсейит Сылапов обсудил с генеральным секретарём IOE Роберто Суаресом-Сантосом пути расширения сотрудничества, включая техническую поддержку и вовлечение национальных работодателей в международные процессы. Туркменская сторона подтвердила готовность к дальнейшему взаимодействию с IOE, подчеркнув значимость совместных инициатив и активного участия бизнеса в реформировании социальной сферы.

Во время встречи с главой ITUC Люком Трианглем акцент был сделан на развитии трёхстороннего партнёрства между государством, работодателями и профсоюзами. Обсуждены шаги по дальнейшему расширению диалога, включая возможное членство профсоюзов Туркменистана в ITUC. Отмечена активность национальных профсоюзов в международных и региональных форматах, а также их участие в формировании социальной политики страны.

В ходе пленарной сессии 113-ой сессии Международной конференции труда М.Сылапов выступил с речью, в которой подчеркнул приверженность Туркменистана принципам достойного труда, социальной справедливости и партнёрства. Министр отметил актуальность глобальной повестки МОТ и соответствие её стратегическим направлениям развития страны, обозначенным в Национальной программе социально-экономического развития до 2052 года.