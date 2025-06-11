Делегация Туркменистана изучила казахстанский опыт вступления в ВТО

Представители ключевых государственных органов Туркменистана с 1 по 6 июня провели рабочий визит в Астану для изучения опыта Республики Казахстан по вступлению во Всемирную торговую организацию. В состав делегации вошли представители Меджлиса, Кабинета Министров, профильных министерств, Центрального банка и Государственной таможенной службы.

Встречи прошли в рамках проекта Международного торгового центра «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом. Заместитель директора Центра развития торговой политики «QazTrade» Нурлан Кулбатыров и эксперты центра поделились с туркменской стороной богатым опытом поэтапной подготовки к членству в ВТО.

Особое внимание уделялось важности разработки национальной торговой стратегии, адаптации внешнеэкономической политики, подготовки кадров и приведения национального законодательства в соответствие со стандартами ВТО. Казахстанские эксперты рассказали о создании специализированного центра «QazTrade», который сыграл ключевую роль в формировании торговой политики страны.

На встрече с заместителем министра торговли и интеграции Казахстана Ж. Кушуковой были высоко оценены инициативы Туркменистана по вступлению в ВТО. Начальник отдела сотрудничества с ВТО Министерства финансов и экономики Туркменистана Ы. Ярашов отметил важность казахстанского опыта для подготовки страны к членству в организации.

В рамках визита делегация также посетила Международный финансовый центр «Астана», созданный в 2015 году и функционирующий на основе английского общего права. МФЦА стал одним из первых специализированных финансовых центров в регионе, способствующих привлечению иностранных инвестиций и развитию рынков капитала.

Республика Казахстан стала 162-м членом ВТО 30 ноября 2015 года, а первый обзор её торговой политики состоялся в сентябре 2024 года.