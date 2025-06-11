Группа национальных конных игр «Galkynyş» продолжает свой отдых в «Авазе»

Ранее мы сообщали, что члены Группы национальных конных игр «Galkynyş», ставшие победителями 47-го Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, прибыли на 10-дневный оздоровительный отдых в Национальную туристическую зону «Аваза».

О том, как им отдыхается сейчас, рассказывает «Туркменистан: Золотой век».

В «Авазе» туркменские конники стали почётными гостями церемонии по случаю начала летних каникул детей. Также они ознакомились с работой детских коллективов и музейными экспонатами Культурного центра.

В эти дни артисты активно участвуют в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых в «Авазе» в период летних каникул.

Также они стали участниками мероприятий, организованных в рамках прошедшего здесь Международного танцевально-фольклорного фестиваля «Аваза – край дружбы».

Руководитель группы «Galkynyş», заслуженный коневод Туркменистана Сердар Пыгыев: рассказывает:

— Совсем недавно прошли наши гастрольные выступления по регионам страны. Также мы приняли участие в Международном фестивале этноспортивной культуры, прошедшем в Стамбуле, Турция. Наша Группа достойно выступила на фестивале, который уже в 7-й раз организовала Всемирная конфедерация этноспорта. На этноспортивном фестивале, состоявшемся в дружественной стране, члены нашей команды продемонстрировали высокое мастерство в исполнении конных игр. Уникальные, сложные трюки, выполненные под музыку, неповторимость наших национальных костюмов, а также стремительность и смелость наших «небесных» коней, не имеющих равных по красоте и изяществу, вызвали огромный интерес у гостей этноспортивного фестиваля. Современные условия и возможности, созданные для членов нашего коллектива в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, и достигнутые большие победы вдохновляют нас на будущие достижения. С большой гордостью и глубокой признательностью хочу сказать, что высокий уровень конного спорта и циркового искусства в нашей стране – это плоды неустанных усилий Героя Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара. На различных мероприятиях, конференциях, встречах мы стремимся донести ценность нынешней исторической эпохи до подрастающего поколения.