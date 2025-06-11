Во Франкфурте прошло мероприятие, посвященное 30-летию нейтралитета Туркменистана

В консульстве Туркменистана в Федеративной Республике Германия состоялось культурное мероприятие, приуроченное к Международному году мира и доверия, а также к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщает туркменский МИД.

В мероприятии приняли участие дипломаты, представители деловых кругов и туркменской диаспоры, а также студенческая молодежь. Консул Мурад Озбекбаев в своем выступлении подчеркнул значение статуса постоянного нейтралитета и миротворческих инициатив Туркменистана в современных международных отношениях.

Центральным событием программы стала презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира», а также философского труда Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Hakyda göwheri». Участники дали высокую оценку представленным изданиям, отметив их роль в продвижении духовных и культурных ценностей Туркменистана на международной арене.

В рамках мероприятия была организована книжная выставка, представившая труды Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Завершилось мероприятие дегустацией традиционных блюд туркменской кухни для приглашенных гостей.