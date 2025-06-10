Частичный запрет на въезд в США гражданам Туркменистана вызывает крайнее непонимание – МИД

Министерство иностранных дел Туркменистана выразило крайнее непонимание и озабоченность в связи с появлением сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам Туркменистана. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о введении частичного запрета на въезд в США гражданам Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что такое решение вызывает крайнее непонимание и озабоченность туркменской стороны», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Туркменистан как нейтральное государство, статус которого трижды признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, строго выполняет все международные нормы и правила в области миграции. По словам дипломатов, опыт Туркменистана в деле практической имплементации конвенций ООН, регламентирующих решение правовых, социальных, гуманитарных и других вопросов беженцев и лиц без гражданства, является одним из передовых в мире.

«Об этом постоянно отмечается на различных международных форумах, проводимых под эгидой ООН и других авторитетных международных организаций», – говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что Туркменистан в тесном взаимодействии с иностранными государствами в соответствии с двусторонними договоренностями эффективно рассматривает проблематику въезда и выезда граждан на взаимной основе, что позволяет обеспечивать должный контроль за соблюдением законодательств заинтересованных сторон.

«По глубокому убеждению туркменской стороны, меры, подобные указанным ограничениям, вводятся в случаях совершения иностранными гражданами грубых правонарушений в стране пребывания. В данной связи следует особо подчеркнуть, что граждане Туркменистана, выезжающие за границу, в том числе и в Соединенные Штаты Америки, отличаются высоким уровнем законопослушания», – подчеркивается в сообщении.

В МИД Туркменистана рассматривают данное решение как поспешный шаг, не учитывающий высокие результаты двустороннего туркмено-американского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, а также его нынешнее позитивное развитие, в том числе в такой важной сфере, как миграционная политика.